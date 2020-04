Itaalia meditsiiniõde mõned tunnid enne vahetuse algust. FOTO: Luciana Passaro/IPA/IPA/SIPA

Sotsiaalne isolatsioon säästab inimesi nakatumisohust, kuid kodusistujaid võivad kimbutama tulla teist masti mured – üksindus, stress, depressioon ja ärevus.

Sotsiaalse distantseerumise meetodid võivad üksindustundele lisaks kaasa tuua ärevust ja apaatiat. Kiiresti muutuv ühiskonnakorraldus võib tekitada tekitada või süvendada stressi ja depressiooni. Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on nentinud kriisiaja ohtusid vaimsele tervisele ning koostanud soovituste nimekirja. Stressi vähendamiseks soovitatakse end näiteks hoida end kursis vaid WHO ja riiklike terviseorganisatsioonide infoga ning mitte minna kaasa kuulujuttude ja teaduslikult kinnitamata infoga.

Koroonaviiruse ja eriolukordadega seotud enesetappe juba toimunud. Itaalias tappis end laastava tööstressi ning teiste inimeste nakatamise hirmus viirusekandjast Itaalia õde. 17-aastase Beth Palmeri vanemad peavad enda tütre enesetapu peamiseks põhjuseks just isolatsioon. Postimees on kirjutanud ka Saksamaa Hesseni liidumaa rahandusministri ja jalgpalliklubi Stade de Reims arsti vabasurmast.

Erinevate lääne ülikoolide uuringu andmetel on sotsiaalne isolatsioon üks põhilisi riskitegureid, mis suitsiidseid mõtteid soosib. Ka meditsiiniajakirja The Lanceti kaasautorid hoiatavad tõusvatest enesetappudest, mille pandeemia kaasa võib tuua. Olukord on ohtlik, kuid teadlaste hinnangul on võimalik mustemat stsenaariumit õigeaegse ja piisava ennetustööga vältida.

Välja tuuakse erinevaid tegureid, mida valitsused, tööandjad ja üksikisikud jälgima peaksid. Esiteks kirjutab The Lancet, et kriisiajal on nõudlus vaimse tervise nõustamise järgi suurem, seega tuleb valmis olla nõuandetelefonide tavapärasest suuremale koormusele. Eestis on selleks loodud eriolukorra algusaegadel loodi kriisitelefon 1247, mis abistab kriisiolukorras toimetulekuga ning vastab eriolukorraga kaasnenud küsimustel. Samuti töötab psühholoogilist abi pakkuv Eluliini kriisitelefon kuni eriolukorra lõppemiseni ka nädalavahetustel.

Eriolukord süvendab ka muid vaimse tervisega otseselt seotud probleeme. Et suhtarvuna hakkab koduvägivalla juhtumite hulk kriisiajal tõusma, on paratamatu. Kriisiajast ja sellega kaasnevatest olmemuredest, eriolukorra põhjustatud stressist, saamata jäänud sissetulekust ja üldine ettearvamatu olukorraga kaasnev närvilisus võib koduseinte vahel tuua kaasa lähedaste vastu suunatud vägivalla. Ka statistika näitab koduvägivalla ülemaailmset hüppelist kasvu padeemia ajal. Eriolukorra kehtestamise algusest kuni märtsi lõpuni tehti Prantsusmaal tavapärasest 30 protsendi võrra rohkem avaldusi lähisuhtevägivalla kohta. Prantsuse siseminister põhjendas seda liiikumispiirangutega ning kutsus ametnikke üles lisapingutuseks koduvägivalla all kannatavatele inimestele lisakaitse pakkumiseks.

Üks vaimse tervise probleeme tekitav ja süvendav probleem on alkoholism, mis kriisi ajal samuti võimendub. Näiteks müüdi Venemaal märtsis 65 protsenti rohkem viina, kui eelneval kuul. WHO on soovitanud pandeemia ajaks tavalisega võrreldes karmimaid alkoholipiiranguid.