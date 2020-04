«Sellal kui maailma meedia fookus on kroonviirusel, on laiema tähelepanuta jäänud see, kuidas Türgis sisepoliitiliselt kruve kinni keeratakse,» möönis Türgi ja Lähis-Ida poliitika ekspert Hille Hanso Kuku raadio saates «Välismääraja».

Ta tõi näiteks demokraatlikult valitud kurdi linna- ja omavalitsusjuhid, kellest märkimisväärne osa vahetati välja valitsuspartei AKP usaldusisikute vastu.

Türgis on praegu üle 100 000 viirusesse diagnoositu. Iga päev tuleb juurde umbes paar tuhat uut nakatunut. Hille Hanso tõi välja, et tema hinnangul pole senised viirusevastased meetmed olnud piisavad ning Türgi pole veel uute nakatumiste kõvera lamenemist näinud.

Täpsete hinnangute tegemise muudab keerulisemaks tõik, et Türgis ei ole võimalik viiruse leviku ja haiguse kulu kohta sõltumatult infot saada. Valitsus on nüüdseks sotsiaalmeediale kehtestanud sama ranged piiranguid kui trüki- ja telemeediale, kuid usaldus esitatud andmete vastu on vähene. Näiteks opositsioonipoliitikud on kritiseerinud, et Istanbuli surmajuhtumite arv ei ole kuidagi korrelatsioonis ametlike nakatumisandmetega. Samal ajal tuleb ka nende sõnavõtte võtta kriitikaga, tõdes Hanso.

Ta tõi välja, et seni üsna pikka aega languses olnud toetus valitsusele pöördus koroonakriisi algusfaasis tõusule. Nüüd on olulisemaks küsimuseks saanud majandus ja selle taastumine ning usaldamatus valitsuse vastu on jälle kasvamas, hindas Hanso.

Kõik, kes on alla 20-aastased või üle 60-aastased, ei tohi mõjuva põhjuseta kodust välja minna. Ühistranspordis ja poodides on maskid kohustuslikud, nimetas Hanso kehtestatud viirusetõrje meetmeid. Tööealine elanikkond võib nädala sees poodides, turgudel, apteekides, ka osades sektorites tööl käia.

Koolid ja ülikoolid on kinni. Koeri saab jalutada ainult enda maja ümber. Teoorias on tegu karmide piirangutega, aga elanikkond ei järgi reegleid nii sõna-sõnalt. Näiteks nädalavahetustel peaks Istanbulis olema täielik liikumiskeeld, ent ikka on näha lapsi tänaval mängimas, kirjeldas Hanso. Trahvi saamise oht on väike.