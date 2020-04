Ettevõtjate nõuandeid majanduse avamiseks ei peaks kuulda võtma. Selle asemel tuleb lähtuda arstide ja teadlaste seisukohtadest, ütles meediaõppejõud Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

«Ettevõtjad siin ja seal on öelnud, et nüüd on viimane aeg. Mõned restoraniettevõtjad on öelnud, et nüüd teeme varsti lahti ja teenindame terassil, rohkem enam ei jaksa kinni hoida,» kirjeldas Hõbemägi. Ühelt poolt peaks eriolukord andma raami, milles tegutseda. See tähendab ka, et ei saa nõuda, et inimesed peaksid oma tervest mõistusest loobuma. Teisest küljest annab terve mõistus erinevatele inimestele erinevaid kogemusi. Seda ka sõltuvalt nende elualast, mõtiskles saatejuht.

Hõbemägi viitas loetud raamatule, mis märgib, et just ettevõtjad on need inimesed, kes on ajaloos korduvalt teistele jama kaela tõmmanud. Ta tõi näiteks ühe viimase katkuepideemia Prantsusmaal 18. sajandil, mis algas pärast seda, kui kaupmehed lobistasid Marseilles' linnavõimu tühistama katkuohuga laevade karantiini. Kaupmehed said oma kauba kätte, kuid tõid ka katku maale. Algas uus laastav puhang, mis levis Marseilles'ist kulutulena edasi.

«See pole mitte ainult üks kord ajaloos, vaid korduvalt. See on minu meelest õppetund ka praegu: kui jääda kuulama ettevõtjate juttu sellest, et teeme nüüd kähku lahti, enam ei ole midagi, seal eile polnud ühtegi surnud ja täna polnud ühtegi surnut, hakkame nüüd panema! Nendest nõuannetest ei tohi lähtuda majanduse avamisel. Seda enam tuleb kuulata teadlasi ja arste, kes selle kohta annavad oma hinnangu. Ning isegi mitte niivõrd poliitikuid, kes alati lähtuvad oma huvidest,» ütles Hõbemägi.

Ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Urmas Jaagant ei olnud nii radikaalset meelt. Ettevõtjate hulgas ikkagi valitseb terve mõistus, mitte kasumiahnus, argumenteeris Ruussaar. Muidugi on olemas neid, kes suudavad ja tahavad kriisi ära kasutada. Siiski võib Ruussaare sõnul eeldada, et ettevõtjad tahavad tegutseda hea maine ja renomeega ka pärast kriisi.

Urmas Jaagant tõi välja, et kogu olukord on omavahel seotud. Kui palku ei maksta, siis pole poliitikutel ka maksuraha, mida kasutada. Ka arstide ja terviseekspertide palk sõltub laekunud maksutuludest. Seetõttu on ettevõtjatel väga oluline roll ning Jaagant ei paneks nii järsku süüd ainult nende peale. Ühel hetkel on ettevõtjate kaotus nii suur, et järeleandmisi tuleb hakata tegema. Teatud määral piirangute leevendamist võib näha ka väljumisstrateegia kavas. Jaagant avaldas lootust, et esimesi samme hakatakse tegema juba uuel nädalal.