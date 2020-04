Eestis üldiselt on koroonaviiruse levik kontrolli all, kuid see ei tähenda, et eriolukorra lõppedes saab kõik piirangud kohe tühistada, ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas Kuku raadio saates «Nädala tegija».

See, et meil viirus kontrolli all on – jätame Saaremaa kõrvale, seal on teine olukord – on tulnud ainult tänu sellele, et inimesed on võtnud kuulda valitsuse soovitusi, tänas Aas.