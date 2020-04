Küberruumi võimaluste ära kasutamine pahatahtlike eesmärkide saavutamiseks ei ole kuidagi eriline, mõtiskles riigikantselei küberturvalisuse nõunik Liisa Past Postimehe podcast'is «Maailm taskus». Mis aga tänases olukorras on eriline, on ühelt poolt kodus töötamine ning teisalt keskse teema olemasolu.

Kodus töötamise puhul inimesed sageli unustavad, et kontoris on keskselt üles ehitatud arvutivõrk, mis tagab teatud turvalisuse. Nii tuleb läbi mõelda, kuidas saab kodus käsitleda mitte-avalikku infot sama turvaliselt kui kontoris.

Lisaks sellele suurendab küberkuritegevust tõik, et meil on üks keskne kogu maailmas kõneainet pakkuv ning ka hirmu ja ärevust tekitav teema. Ekspertide hinnangul võib koroonaviiruse pandeemiaga seotud andmepüük olla ajaloo suurim.

Need on petukirjad, mis justkui tuleksid riigiasutuste või Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) nime alt ning mille eesmärgiks on inimestelt nende isikuandmeid välja õngitseda. Google blokeerib 18 miljonit koroonaviiruse petukirja päevas. See on peaaegu viiendik kogu spämmist, mida Google filtreerib.