Väino Koorbergi sõnul on ühiskonna jaoks oluline ajakirjandust toetada, sest kriisiajal on see väga oluliseks info edastamise kanaliks. Ajakirjandus peab vaatama ette, et ei meedial ega valitsusel tekiks ettekujutust, et ajakirjanduse toetamisega saab selle sisu mõjutada, hoiatas Rein Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Möödunud nädalal otsustas valitsus kriisiajal ajakirjanduse toetuseks rahastada ajalehte kodukannet 450 000 euro ulatuses.

Mis on siin tegemist ajakirjanduse toetamisega, küsis Rein Lang. Väino Koorberg vastas, et kuna ajakirjandus peab maksma väga suure summa paberlehtede kojukande eest maapiirkondades, siis saab riigi rahasüsti vaadelda ka ajakirjanduse toetusmeetmena.

Eesti meediaettevõtete liit on teinud mitmeid ettepanekuid, kuidas raskel ajal ajakirjandust toetada. Koorberg tõi välja, et riiki kutsuti üles oma sotsiaalkampaaniaid tegema Eesti meediaväljaannetes ning selle jaoks vahemehi kaasamata. Teise võimalusena on Euroopa Komisjon lubamas langetada meedia käibemaksu 0 protsendini. Meedialiit tegi ettepaneku, et seda peaks tegema ka Eestis.

Lang möönis, et 450 000 kojukandele võib tähendada, et kaude ja võib-olla jõuab mingisuguses ulatuses see raha ka ajakirjandusse. Ennekõike toetatakse aga Eesti postimüügifirmat Omniva. Seda olukorras, kus Omniva teenuse järgi on täna suur nõudlus, mida ettevõte ei suuda täita. Selle asemel et suurendada ettevõte kapatsiteeti, võetakse vastu riigi rahasüst ning kirjutatakse sellele peale ajakirjanduse toetamine. «Mina olen selle värgi suhtes väga skeptiline,» kritiseeris Lang.

Koorberg selgitas, et valitsuse toetusmeede tundub kompromissina EKRE ja teiste erakondade vahel. Rahandusminister Martin Helme sõnas oma raadiosaates, et EKRE poleks tahtnud ajakirjandust üldse toetada, kuid vorst-vorsti vastu vahetuskaubana oldi sellega nõus.

Lang küsis, mis on pressivabaduse hind: kui palju valitsus peaks raha välja käima, et saada nii-öelda oma PR-osakond. Ta ütles, et mitmed mõjukad ajakirjandustegelased on öelnud, et ärme kritiseeri avalikku võimu, sellisel juhul nad leebuvad ja annavad meile raha.

«See arusaam, et meie toetame ajakirjandust ja teie laulate meie laulu, on praeguses valitsuses väga tugevalt olemas. Ja see tekitab suurt muret,» sõnas Koorberg.

«Siin ongi see tõde! Kui sa lähed kogu aeg, sirutad kätt ettepoole ja ütled, et anna meile raasukesi, meil saab selle võrra natukene parem – kui palju peab ajakirjandus loovutama oma vabadust selle vastu?» lausus Lang. «Kas siis selle vabaduse hind ongi see, et ühel hetkel kallatakse süsteemi raha ning peale seda lõppeb ära see punane laul, nagu Martin Helme ütleb? Äkki peaks olema natuke ettevaatlikum kõikide rahaküsimistega?»