«See, et piir [Eesti ja Soome vahel] on kinni, on sümboolselt väga kurb ja märgiline. Süvendab tunnet, et meil on käsil mingi ajastu lõpp. Viimased 30 aastat piiride ületamine Euroopas on muutunud kogu aeg lihtsamaks ja tavapärasemaks. Piirid on muutunud peaaegu nähtamatuks. Ma usun küll, et Euroopa Liidu raames nii pea kui võimalik inimeste vaba liikumine taastatakse, aga päris endisesse olukorda me tagasi ei lähe,» mõtiskles Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.