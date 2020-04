Kaimar Karu väljavahetamine ministrikohalt oli tingitud tema ebausaldusväärsusest riigi rahasüstide jagajana, arvas Hannes Rumm Kuku raadio saates «Poliitikaguru». Rummi sõnul tuleks Karu personaalküsimuse asemel tähelepanu pöörata opositsioonilistele mõttevooludele EKRE sees ning sellele, kuidas Martin Helmest on tõusnud ametnike palgataseme säilitamise kaitsja.

Sellel nädalal saab hakata tõdema, et akuutne koroonakriis on taandumas, sõnas saatejuht Tõnis Leht. Vähemalt tavapärane poliitikaelu on täiel rinnal naasnud. EKRE on taaskord välja vahetanud väliskaubandus ja IT-ministri. Selle ministri vahetumine on umbes sama regulaarne sündmus nagu aastaaegade vaheldumine looduses. Poliitikaelu sisendab küll lootust, et suuremad mured ühiskonnas on murtud ja poliitika normaliseerub, muigas Leht.

Endine poliitik Hannes Rumm juhtis tähelepanu ka Keskerakonnas häälekandjas Kesknädal kolmapäeval avaldatud poliitreklaamile, kus Keskerakonna ministeeriumid kirjutasid riigi antavad rahasüstid enda nimele. Kaimar Karu väljavahetamise põhjus on Rummi sõnul väga lihtne. «EKRE kätte on koondunud rohkem raha, kui ükskõik millise Eesti erakonna juhtimise alla varem, vähemalt sellel sajandil. Et see raha oleks kindlama partei tagatoa kontrolli all, siis selline avalikkusele hästimõjuv, kuid erakonna korraldustele halvasti alluv minister tuli lihtsalt välja vahetada.»

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets tõi välja, et ta kuulas tänast Tre raadio saadet ministrite Mart ja Martin Helme ja Urmas Reitelmanniga. Helmed selgitasid Karu vallandamist enda ja Karu seisukohtades ühise kattumise mitteleidmisega. Seetõttu ei tekkinud ka ühtset meeskonda. Majanduskriisi tingimustes vahetada ministrit, kes on sektoriga saavutanud väga hea klapi, on Kasemetsa silmis valitsuse jaoks suureks riskiks.

«Kaimar Karu ministrina kindlasti tugevdas valitsuse koosseisu päris palju. See muidugi ei tähenda, et järgmine minister oleks halb, aga kindlasti sisseelamine on selles olukorras keeruline ja võtab omajagu aega,» ütles Kasemets.

«Minu meelest EKRE on väga hästi kopeerinud oma eeskujusid mujalt maailmas – populistikke parteisid. Kui neil on mingi probleem, siis nad teadlikult korraldavad skandaali. Avalikkus, eriti ajakirjandus tormavad selle skandaali järele,» sõnas Rumm. Ta heitis ette, et ajakirjandus tegeleb väga pikalt Kaimar Karu personaalküsimusega, mis Eesti elu jaoks pole sugugi nii oluline kui see, mis EKREs tegelikult toimub.

Rumm tõi kaks näidet. Esiteks Jaak Madisoni mõtteavaldus, et viirusest rohkem tekitavad hirmu amatöörid ja idioodid. Kes on need amatöörid ja idioodid, kes tegid otsuse toetada maskidega Itaaliat ja Hispaaniat, küsis Rumm ja vastas ise: peaminister Jüri Ratas, välisminister Urmas Reinsalu, kaitseminister Mart Luik, aga kindlasti ka rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme.