«Kui ringi vaatad, siis paistabki, et taas on jõudnud kätte selline tore aeg, kus poliitikud võivad öelda, et vaata-vaata-vaata mind. Ohud on kõik möödas, mingisugust probleemi enam ei ole,» kirjeldas õppejõud Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund» Keskerakonna katset saada lõivu maksumaksja raha jagamise eest.

Keskerakonna ajaleht Kesknädal avaldas kolmapäeval ilmunud esilehel enesereklaami, millega partei esitles riigikogus vastu võetud koroonakriisi lisaeelarvet oma ministrite teenena.

«Jälle sai peaminister Jüri Ratas öelda, et ta ei teadnud sellest kõigest mitte midagi, ta vabandab, kahju, et nii läks. Samal ajal kui tõeline keskerakondlane Mihhail Korb näitas oma tegelikku palet ja ütles, et ei ole siin midagi vabandada, kõik peabki nii olema, väga hea reklaam on. Me olemegi väga tublid inimesed,» kritiseeris Hõbemägi.

Ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul ei saa poliitikutele ette heita, et nad tegelevad poliitilise kapitali kogumisega. Küll aga näib, et poliitikute silmis hakkab kriis mööda saama ning siit-sealt saab hakata dividende välja võtma. Tal on raske uskuda, et Keskerakonna juhtkond üldse ei teadnud, millist reklaami nende all kokku pannakse. Netireklaam jõudis oma töö ära teha ning saagikorjamist vabandada ikka võib.

Teadlane Marek Strandbrg ütles, et Keskerakonna reklaam on sisemise käärimise ja võimuvõitluse osa. «See protsess võib tunduda – mismõttes tunduda, ongi üsna jäle, liputada kellegi teise rahaga su enda silme ees. Vestmanni ja Piibelehe värk. Mida lähemale valimised, seda õudsemaks pilt muutub.»