Majandusmõjude ilmnemisel hakkab suurenema varavastane kuritegevus, prognoosis sisejulgeoleku ekspert Erkki Koort Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega». Kõigi majanduslike mõjude täpset hindamist veel teha ei saa, sest selleks on liiga palju muutuvaid asjaolusid.

Postimehe arvamustoimetaja Herman Kelomees märkis ära IMFi prognoosi, mille kohaselt maailma majandus langeb rohkem kui eelmise finantskriisi ajal. «Eesti majandus langeb ilmselt 7,5 protsenti. Kui ma ütlen ilmselt, siis ma mõtlen seda, et kui püsivad need olud, mille põhjal IMF on prognoosi teinud.»

Kelomees täpsustas, et IMFi hinnang põhineb eeldusel, et selles kvartalis saab kriisi kõige akuutsem aeg läbi. Järgmisel aastal võiks majandus tõusta 7,9 protsenti. Aga kuna me oleme väga sõltuvad maailmamajandusest, siis tegelikult pole teada, mis juhtub. Teame siiski, et töötus ning palkade vähenemine suurendab sotsiaalseid probleeme ja kuritegevust.

Sisejulgeoleku eksperdi Erkki Koordi sõnul on selge, et kui töötus suureneb, siis paratamatult suurenevad varavastased kuriteod. Veel on Koordi hinnangul siiski vara öelda, kas politsile on vaja turvalisuse tagamiseks eraldada lisaressurssi või saavad nad hakkama olemasolevate jõududega.

Koort tõi välja huvitava asjaolu, et 2008. aasta finantskriisi ajal varavastased kuriteod väga palju ei suurenenud. Selle põhjuseks oli eksperdi sõnul Scheneniga liitumine, mis tähendas, et osad meie kurjategijad läksid üle piiri suuremat saaki noolima. Täna on majandus väga kehvas seisus igal pool. «Suure tõenäosusega mingi kuritegevuse tõus tekib. Milline see täpselt olema saab, on raske prognoosida,» möönis Koort.