EKRE juhtide seisukoht põllumeeste võõrtööjõu vajaduse tühiseks pidamise kohta tekitab meelega lõhet nende enda valijaskonnas, ütles Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund». Urmas Jaaganti hinnangul on tegu poliitilise kalkulatsiooniga, kus võõrtööjõu vastu olevad inimesed kaaluvad erakonna jaoks üle põllumehed.

Priit Hõbemägi tunnistas, et tal tegelikult pole kindlat teadmist, mida täpselt minister Mart Helme põllumeestega tülli minnes ütles, sest tegu oli ajakirjanduses vahendatud teabega.

Saatejuht tõi välja, et juba enne teist maailmasõda käisid Eesti põldudel tööd tegemas Poola sulased. Ühiskond suhtus poola tööjõudu kõhklevalt, aga neid ei nähtud ka kui teise järgu kodanikke. Täna töötavad põldudel ja ehitussektoris ukrainlased, aga suuresti on tegu oskustöölistega. «Kui meie kolmekesi siin kavatseksime minna maasikataimi istutama, siis tõenäoliselt kahe päeva pärast oleks meie käed rikutud ja sõidaksime saba jalge vahel koju tagasi,» ütles Hõbemägi enda ning kaaskõnelejate Ainar Ruussaare ja Urmas Jaaganti kohta.

Jaagant meenutas, et võõrtööjõud on EKREl varemgi hambus olnud, kuid siis puudutas see ennekõike ehitussektorit. Teistest näidetest palju ei räägitud. Ta kirjeldas oma üllatust, kui selgus, et Mart Helmele ei sobi ka põllumajanduses töötavad välismaalased. Võib-olla ekslikult, kuid EKRE eelkäija Rahvaliidu tõttu oli Jaagantile jäänud mulle, et põllumeeste toetus on erakonnale oluline. Ka valimistel on olnud sellele viiteid, näiteks kirjutas EKRE viimatistel valimistel eraldi maaeluprogrammi.

«Tõenäoliselt on tehtud kalkulatsioon, et kogu täiega võõrtööjõu vastu olemine on kasulikum kui põllumeeste toetus,» selgitas Jaagant. «Mulle varem tundus, et EKRE on pigem erakond, kes põllumehi toetab. Nüüd ei ole olnud isegi pehmet ja lauget üleminekut, vaid väga järsult on öeldud põllumeeste kohta. Martin Helme vist konkreetselt ütles, et mina nende pärast pisaraid ei vala.»

Ruussaar mõtiskles, et tema tavalise inimesena ei teagi, kui suur probleem võõrtööjõu saadavusega tänases Eestis on. Jaagant tõi välja, et suures mahus on tegemist hooajatööga, mida on igas riigis vaja. Enne seda, kui eestlased vallutasid Soome ehitusplatsid, käidi seal tegemas istutus- ja harimistöid.