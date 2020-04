«Kriisiajal oleme jõudnud olukorda, kus numbrid posti peal püsivad täpselt ühesugused, kuigi maailma kütusehinnad on kukkunud nii madalale, et ma isegi ei mäleta. Me näeme ka seda, et lõhe kütuste jaehinna ja hulgimüügihinna vahel on kärisenud üle 30 protsendi. Kuuleme kütusemüüjate suust täpselt sedasama lugu, et lisaks banaanipuule on ka bensiinipuu ikaldunud ja tal on seenhaigus kallale tulnud. Kui vanasti tõusid hinnad suure nõudluse tõttu, siis nüüd tõusevad sellepärast, et nõudlus on liiga väike,» kirjeldas Koorberg.