17+1 formaat on Hiina algatud diplomaatiline formaat endiste sotsialismiriikide koondamiseks, kuhu kuuluvad Balti riigid, Visegrádi riigid, Bulgaaria, Rumeenia ja Balkanimaad. Hiljuti liitus gruppi ka Kreeka. Liisi Karindi meenutas, et alguses oli Hiinal ilmselt kujutluspilt, et tegu on väga ühtse regiooniga. Aja jooksul on nad pidanud oma arusaama Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest korrigeerima.

Peking on seisukohal, et formaat on apoliitiline ning see on üksnes majanduskoostööks. Samas on Hiina algatanud dialoogi kommunistliku parteiga nii 17+1 formaadi raames tervikuna kui ka üksikute riikidega eraldi. Täpset ulatust on raske hinnata, sest kommunistliku parteiga sõlmitud koostöölepped ei ole avalik informatsioon. Osa leppeid on tuvastatud, kui partnererakond on ise Hiina-meelsusega silma paistnud, selgitas Karindi. Ta võrdles, et Balti riikides oleks kommunistidega sõlmitud koostöölepe täielik tabu, aga mujal ei ole poliitiline maastik nii tundlik.