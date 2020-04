«Itaallased on algusest peale võtnud väga humaanse lähenemise,» tunnustas Kuningas-Saagpakk. «Transiit läbi Itaalia kõigile neile, kes soovivad tagasi pöörduda kodumaale, on igal hetkel olnud võimalik. Samamoodi on transiit läbi Itaalia olnud võimalik kõikidele kaubavedudele. See on meie tööd oluliselt lihtsustanud ja see on teinud inimeste elu palju kergemaks.»