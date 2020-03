USA senine valimiskampaania on olnud erakordne. Enam ei mäletagi, et veel mõne kuu eest oli president Donald Trump tagandamisjuurdluse keskmes. Demokraatide leerist on ajaloo kõige mitmekesisematel eelvalimistel favoriidina alles jäänud Joe Biden, kes tõusis fööniksina tuhast alles kampaania lõpusirgel. Nüüd lööb koroonakriis kõik kaardid segamini.

Sven Mikser ja Sven Sakkov seletasid Kuku raadio saates «Välismääraja», mida on valimisaastalt oodata. Mikser sõnas, et seda, et koroonaviirus hakkab USA valimisi mõjutama, saab lubada üsna lihtsalt. Märksa keerulisem on neid mõjusid adekvaatselt välja tuua.

Arvesse tuleb võtta, et USA valimiskampaania on olnud juba üsna ebatavaline. Kes mäletab tänasel päeval, et alles eelmise aasta lõpus algatati president Donald Trumpi vastu tagandamisjuurdlus, mis Senatis läbi ei läinud, küsis Mikser. «Mitte keegi,» vastas ta ise.

Kui vaadata Demokraatide eelvalimisi, siis oli seal erakordselt palju naisi või vähemustesse kuuluvaid inimesi. Näis, et Joe Biden, kelle ainus trumpkaart on endise presidendi Barack Obama tundmine, vajub valimiskampaania kestel aina tahapoole. Fööniksina tuhast tõusis ta alles Lõuna-Carolina eelvalimistel.

Siis tuli koroona. Joe Bidenil on olnud koroonaviiruse eskaleerumisest alates olnud raske üleüldse pääseda ekraanile, sest suure rahvusliku kriisi ajal on tähelepanu fookuses täitevvõim. Viimastel nädalatel on ainsa demokraadina eetriaja pärast Trumpiga võistelda suutnud ainult New Yorgi kuberner Andrew Cuomo, hindas Mikser.

«Tegemist on erakordselt ebatüüpilise olukorraga. Ja mis on veel tähelepanuväärne, on see, et vaatamata oma silmi ja ninna kargavale ebakompetentsusele ja olukorra valele hindamisele, on president Trumpi toetusnumbrid tegelikult tõusnud,» kirjeldas Mikser. Ta tõi välja, et kriisiolukordades on tegu tavalise reaktsiooniga.

See, mis novembris saab, sõltub mitmest asjaolust, ütles Sven Sakkov. Üheks neist on majandus: eelmisel nädalal registreeris ennast töötuks kolm miljonit ameeriklast, mis on kuus korda rohkem kui 1929. aasta majanduskriisi ajal. Teiseks faktoriks on see, kui katastroofiliseks kujuneb tervishoiusüsteemi kriis lähinädalatel. Kolmandaks nimetas Sakkov blame-game'i ehk kes jääb lõpuks koroonakriisis süüdi. «Ma ise olen kindel, et Trump leiab võimalusi teisi inimesi, võib-olla ka enda asepresidenti, selles süüdistada. [Asepresident Mike Pence] on pandud nii-öelda rakkerühma juhtima,» sõnas Sakkov.

Majanduse osas on veel vara öelda, millist mõju hakkab see omama. Teada pole nii kriisi ulatus kui ka selle tagasipööramise aeg. Samuti on ajaloos olnud hetki, kus valimiskuus on majanduskasv, kuid tõus on tulnud liiga hilja ning valijad tahavad ikkagi valitsust karistada.