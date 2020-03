Koroonaviiruse pandeemia ohjamisel on hetkel pudelikaelaks Eesti testimisvõimekus. See on küll kiiresti tõusnud, kuid ei luba veel testida kõiki, kellel on sümptomid või juhuvalimi alusel viiruse leviku hindamiseks. Mõlemat võimekust oleks vaja, kui mõelda ette ajale, kui valitsus peab hakkama tegema otsuseid eriolukorrast väljumiseks, ütlesid Tõnis Leht, Erik Moora ja Riina Raudne Kuku raadio saates «Poliitikaguru».

Tõnis Leht soovitas veelgi enam laiendada Eesti võimekust koroonaviiruse esinemist testida. Lisaks riskirühmadele tuleks testida kõiki, kellel on mõni COVID-19 haiguse sümptom. Leht tunnustas siiski, et Eesti testimisvõimekus on kiiresti tõusnud ning üle tuhande testi päevas on meie rahvaarvu kohta hea tulemus. Ennetava tulemuseni jõudmiseks peaks see aga veel tõusma.

Erik Moora laiendas Lehe antud soovitust testida ka esindusliku valimiga, mis võimaldaks tõepärasemalt hinnata viiruse levikut ühiskonnas. «Sotsioloogiliselt on see täiesti ebaesinduslik, et me ainult teatud kindlate tunnustega teatud kindlaid inimesi testima teatud kindlas olukorras, kes on läbinud väga tiheda perearstide sõela,» sõnas Moora.

«Tegelikult selle kõrval tuleks – ma ei tea, kas see on üldse tehtav, kas meie laborivõimekus seda võimaldaks – teoreetiliselt eraldi tekitada sotsioloogiliselt pädeva valimiga regulaarne testimine. Mis oleks üle Eesti, inimesed, kellel pole üldse haigustunnuseid, et me saaksime aru, mis piirkondades haiged on,» arutles Moora. Ta tõi välja, et neid proove peaksid siiski võtma teised inimesed kui meditsiinipraktikud, sest tervishoiust ei saa hetkel ressurssi välja võtta.

Moora sõnas, et juhuvalimiga regulaarselt ja sagedasti testimine annaks infot selle kohta, kui palju on Tallinnast maale valgunud inimesed haigust kaasa võtnud erinevatesse Eesti maakondadesse. Praegu on selge pilt Saaremaa kohta, kus PERHi kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popovi sõnul kümnest kiirabisse tulnud inimesest kaheksa on COVID-19 positiivsed. Teiste piirkondade kohta sellist teadmist ei ole.