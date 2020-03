Tartu keskerakondlase Jaan Tootsi määramine EASi nõukogu liikmeks oli Priit Hõbemäe silmis sellel nädalal üks veidramaid uudiseid igasuguste koroonauudiste kõrval, ütles Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

«See on küll üks selline asi, mis minus tekitas sügavat arusaamatust. Ma ei saanud aru, mida võidab sellest EAS ja mida võidab Jaan Toots,» ütles Hõbemägi.

Ainar Ruussaar avaldas kahetsust, et ei küsitud, millised eesmärgid on Jaan Toots seadnud nüüd kriisiajal EASi juhile. EAS tegeleb ettevõtete arenguga, annab abi ärimudelite koostamisel, tegeleb uute turgude leidmisega ja Eesti turundamisega välismaal, loetles Ruussaar üles. Pole teada, mis viisil kavatseb EAS oma eesmärke täita täna, homme või kolme kuu pärast.

«Jaan Tootsi vastus Tartu linnavolikogu kriisi ajal oli see, et kõikidest asjadest ei peagi rahvaga rääkima, me siin omavahel meestega arutame neid asju ja otsustame,» mõtiskles Hõbemägi. «Ei pea kõiki asju arutama. Võib-olla on ka siin samamoodi.»

«Me ilmselt võime aimata, kuidas poliitiliselt ametikohtade jagamine käib,» ütles Urmas Jaagant. Jaagant küsis retooriliselt, kas Tartu-kriisi ajal demonstreeritud Tootsi võimed ärijuhtimisel erasektoris toimivad.

Hõbemägi meenutas, et kui Jaan Tootsist sai eelmisel aastal Tartu keskerakondlaste juht, soovis ta ametis olnud abilinnapäid lahti lasta. Üks neist oli nõus lahkuma, teine mitte. Siis algas pikaajaline võitlus, mida käis lahendamas ka peaminister Jüri Ratas.

Hõbemäe sõnul oli jonnimise tulemus see, et Keskerakond lendas välja Tartu koalitsioonist ja asendati sotsidega. «See oli kogu strateegia tulemus, mis on täiesti vastuproduktiivne kõigele, mida Jaan Toots seal teha tahtis. See ei ole ju mingisugune asi, mis oleks saladus. See toimus suure osa eestlaste silmade all.»

Hõbemägi nimetas Tootsi liigutamist EASi Nõukogusse valurahaks selle eest, et Toots oli Tartus oma naha turule viinud ja tema maine oli kannatada saanud. «Aga mis vastutasu see on, sellest mina aru ei saa,» ütles Hõbemägi.