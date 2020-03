Tellijale

Viimase paari nädalaga on muutunud väga paljude inimeste töökorraldus. Lapsevanemad ja noored on leidnud end olukorrast, kus vanemal tuleb korraga olla kokk, õpetaja, huviringide juhendaja ning samal ajal jätkata oma päevatööga. Noorte jaoks on eriti keeruline olla lahus oma sõpradest, tulles samal ajal toime muutunud õppekorraldusega ja leida alternatiive senistele hobidele. Ehk on nii mõnigi meist avastanud end mõtlemas või kogemas, mida tähendab olla noorsootöötaja, ja mõelnud, kust leida abi või tuge kiirelt ümberorienteerumiseks.

Noortevaldkond on alati olnud paindlik, teisiti pole võimalik – kõik me ümber on pidevas muutumises, mistõttu on noorsootöötajad harjunud kohanema. Need oskused tulevad nüüd eriti kasuks, kui on olnud vaja kolida paljud tegevused veebi või digitaalseks, leida alternatiivseid lahendusi. Ja täpselt seda on meie noortevaldkonna töötajad ja asutused, sealhulgas noortekeskused, noorteühingud, huviringide juhendajad ning huvikoolid, juba enamuses ka teinud. Olen näinud, kuidas Tallinnas, Valgas, Kuressaares ja mujal töötavad noortekeskused virtuaalselt, Viljandis toimetab distantsõppena muusikakool, Tartus ja teistes kohtades toimuvad virtuaalselt tantsuharjutused, Tartu Kalev levitab videotreeninguid, kunstikoolid annavad põnevaid väljakutseid õppimiseks ja jäädvustamiseks ning palju muid loomingulisi lahendusi, millest eeskuju võtta.