Postimehe ja Teaduste Akadeemia nõukoja liige Tiit Tammaru märkis, et suureks ohuks viiruse levikul on nakkuskollete edasi kandumine linnast maale.

Ajalooliselt on pandeemiate leviku ajal näha, et nakkuskolde tekkimisel linnad tühjenevad ning kellel on võimalus, need lähevad maale peitu. Uus koroonaviirus tõenäoliselt ei sütita masside lahkumist. Ent ohuks võib olla ka mõne üksiku viirusekandja ettevaatamatu käik maapoodi või tanklasse, et viirus leviks senistest suurimatest kolletest Tallinnast, Kuressaarest ja Võrust laiali.