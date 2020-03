Lätis peeti eile esimene virtuaalne põhiseaduslike institutsioonide juhtide nõupidamine. President Egils Levits kinnitas, et eriolukorras on legitiimsed ka kaugtöö vormis vastu võetud otsused.

Riigikogu töö- ja kodukorra seaduses on sätestatud, et hääletamine toimub elektrooniliselt. See seadus ei täpsusta seda, et tegemist on tavapäraselt istungite saalis kasutatava süsteemiga.