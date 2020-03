Soovitusliku karantiini puhul on ohuks, et inimesed ei jaksa kaua nii kõrget distsipliini hoida ning lähevad oma tavaeluga edasi. Samas võtab aega, enne kui range karantiin hakkab tulemusi näitama. Need ettevõtted, mis praegu veel lahti on, peaksid tegema suuremaid pingutusi inimeste füüsiliseks distantseerimiseks, arutlesid Tarmo Jüristo, Keit Kasemets ja Tõnis Leht Kuku raadio saates «Poliitikaguru».

Tarmo Jüristo viitas Ühendkuningriigis veel selle nädala alguseni püsinud vaatele, mis ei pidanud kõigi elanike füüsilist distantseerumisest vajalikuks. Nüüdseks on ka Suurbritannia kutsunud üles elanikke koju jääma. Jüristo sõnul oli varasema erineva suhtumise põhjuseks hinnang, et inimesed ei suuda pikka aega nii kõrget distsipliini hoida.

«Harjutakse ära, kohanetakse ja minnakse oma eluga edasi, nagu ei oleks suurt midagi juhtunud,» kirjeldas ta riski, et tajutava ohu vähenemisel ei pea inimesed enam ranget distantseerimist oluliseks.

Kodus püsimine on täna meede, mis võidab aega nii meditsiinisüsteemile ettevalmistuseks kui ka laiemalt koroonaviiruse ravi või vaktsiini välja töötamiseks, tõi välja Keit Kasemets. «Ma arvan, et see lootus, et kuidagi läheb mööda, tuleb suvi, ilmad lähevad ilusaks, COVIDi viirus kaob – seda ei ole,» ütles Kasemets. Ta märkis, et tõsised karantiinireeglid Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal on näidanud, et umbes 20 päeva pärast on hakanud nakatunute kasvutrend vähenema.

«Eesti puhul on küsimus, kas need senised meetmed on piisavad,» sõnas Tõnis Leht. «Seda ei oska praeguse seisuga keegi päriselt öelda. Sõltub kõige rohkem ikkagi inimeste käitumisest: kui palju kontaktide loomist vaos suudetakse iga inimese poolt hoida.»