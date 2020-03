Distantsõppe ajal ei peaks õpetajad jätma lastele koduseid ülesandeid, sest lapsevanemate aeg, võimalused ja jaks olla oma lastele koduõpetajaks on piiratud, kutsusid üles Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Laste koduõppele jätmine tähendab, et kooli tegur sotsiaalsete lõhede tasandamiseks jääb ära. On lapsevanemaid, kellel on aega ja võimalust lapsi õppetöös järele aidata. Teistel selliseid võimalusi või võimekust ei pruugi olla või peavad nad õppetöö asemel olulisemaks lastega koos õues ajaveetmist, mida ei saa neile samuti ette heita, mõtiskles Priit Hõbemägi. «Ei saa eeldada, et vajutame hommikul kella, kõik istuvad juba Zoomide ja Google Classroomide taga ja läheb lahti,» ütles ta.

«See ei ole pikas perspektiivis üldse jätkusuutlik, et vanemad ei käi tööl, on lastega kodus, kulutavad kuus tundi koduõpetaja olemiseks, siis on lapsevanemad ja mingil ajal peavad nad ära tegema selle töö, et teenida raha, et kogu oma peret üleval pidada,» sõnas Hõbemägi.

«Kas koolid ei peaks vähendama seda koormust ja hakkama aru saama, et see on tore, kui õpetaja saadab vahvaid ülesandeid, aga ühel hetkel inimeste kumm rebeneb või paak saab tühjaks või balloon vihiseb tühjaks, nad ei jaksa enam tundide kaupa olla koduõpetajad,» küsis ta.

Kohta-Järve riigigümnaasiumis õpetav Ainar Ruussaar märkis, et seda peavad koolid reguleerima. Ta tõstis esile, et koolidele anti soovitus mitte anda esimeste õppenädalate eest hindeid.

Samuti võiks olla tema sõnul universaalne reegel, et koduõppel lastele koduseid ülesandeid ei jäeta. «Need ülesanded, mis antakse, peaks olema keskmiselt lahendatavad selle koolitunni või -päeva raames.» Ruussaar ise ongi võtnud eesmärgiks, et õpilased ei peaks hakkama õhtuti lisaülesandeid täitma.