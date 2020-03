• Massiline testimine on vajalik, et olukorrast aru saada. Seda rõhutab WHO: kui ei tea, millega või kellega võitled, oled nagu pime tuletõrjuja. Liikumispiirangud on efektiivne viis viiruse leviku tõkestamiseks, aga kui isoleerimise kaudu võime võita lahingu, siis pikas perspektiivis pigem kaotame sõja. Miljardi dollari küsimus: millal tuleb vaktsiin või omandab inimestest vajalik hulk (ca 2/3) immuunsuse mingil muul moel? Alles siis on sõda võidetud.