Eriolukorras välja kuulutatud piirangud peavad olema proportsionaalselt põhjendatud ning ajakirjandus peaks pidevalt küsima valitsuselt, miks seda või toda tehakse, ütles Rein Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses». Väino Koorbergi hinnangul pole valitsus andnud selgeid sõnumeid.

Selliseid piiranguid nagu on praegu tehtud, oleks õiguslikult saanud teha ka eriolukorda välja kuulutamata, ütles Rein Lang. «Takistuseks oli ametkondlik hirm ja otsustamatus. Keegi ei tahtnud võtta tarbetuid isiklikke riske. Terviseamet ei kirjutanud alla vajalikele korraldustele teatud ürituste ära jätmiseks ja valitsusel sellel olukorras ei jäänud muud üle, kui tõhustada juhtimismehhanismi eriolukorra välja kuulutamisega.»

«Mind isiklikult häirib, et ajakirjandus hakkas sellele kohe takka kiitma ning õigustatud kahtlemist, et kas ikka sellised drakoonilised meetmed on õiged, oli null-koma-midagi protsenti,» heitis Lang ette.

Ta või välja, et Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) soovitab mitte teha mõttetuid piiranguid inimeste rahvusvahelisele liiklemisele, sest sellest saadav efekt on suhteliselt väike, küll aga tekitab tohutult sotsiaalseid ja emotsionaalseid probleeme, rääkimata majanduslikest mõjudest. «Ühesõnaga – seda ei peeta proportsionaalseks meetmeks.»

«Väga suur osa maailma riikidest, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikidest, saatis Maailma tervishoiuorganisatsiooni pikalt ja asus oma piire kinni panema,» ütles Lang. Eesti on tema hinnangul selles kontekstis veel liberaalne, sest meie lubame transiiti läbi Eesti piiride. Ka Euroopa Liidu Komisjon on kritiseerinud riikide agarust ühepoolsel piiride sulgemisel ning kutsunud üles koos ühiste meetmete või piirangute välja töötamisele.

Väino Koorbergi sõnul on avalik kommunikatsioon olnud segane, vähene, hilinemisega. Ta viitas Eesti Ekspressi artiklitele, mille järgi ettevõtjad hakkasid Terviseametilt nõu küsima juba tükk aega tagasi, et pole siiani selgeid vastuseid saanud.

«Veel enne eriolukorra välja kuulutamist rääkisime sellest, kuidas meie ministrid rääkisid tungivatest soovitustest. Ja kui te meie tungivaid soovitusi ei järgi, küll me siis oleme solvunud ja pahased. Selle asemel et öelda selgelt tungivaid sõnumeid, püüti probleemi pisendada,» sõnas Koorberg.

Lang ütles, et ta ei oleks nii kriitiline selle kommunikatsiooni osas, mis on jõudnud ajakirjandusse. Palju on saanud sõna Eesti teadlased, viroloogid, arstid. «Mille suhtes mina olen ülikriitiline, on ikkagi see tänane valitsuse tõmblemine. Kui sa saad eriolukorra kätte, siis hakkad ühtäkki tegema piiranguid, mis ei ole põhjendatud nende soovitustega, mida teeb Maailma tervishoiuorganisatsioon.»

«Siis tekib koheselt küsimus, miks seda tehakse,» jätkas ta. «Nüüd mina ootaks Eesti ajakirjanikelt seda, et need küsimused «miks?» tuleks selgelt välja. Miks võtab valitsus pähe mõtte ja hakkab piirama mandri ja suursaarte vahelist reisiliiklust?» Langi sõnul tekitab iga sellise piirangu jõustamine ette valmistumata olukorras inimeste seas rohkem usaldamatust.