Täna pärastlõunaks avastatud 109 koroonaviiruse juhtumi pealt saab järeldada, et tegelikke nakatunuid on meil 1000 kuni 10 000. Viirushaiguste leviku puhul tuleb alla suruda konstanti, kui palju inimesi nakatub. Eestis tehti viga, et viirus lubati Saaremaale sisse, kritiseeris Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Priit Hõbemägi ütles, et nakkushaiguste levikud ei ole mingid suvalised numbrid. Nakkushaiguste uurijad teavad üsna täpselt, kuidas viirused levivad, sõltuvalt kasutusele võetud meetmetest. «Kasutades eksponentsiaalse leviku valemit, siis Eestis tänaseks avastatud juhtumite peale – meil on 109 testitud juhtumit – tähendab seda, et meil nakatunuid on 1000 kuni 10 000. Täpselt öelda ei saa. COVID-19 viiruse statistika on tehtud 45 000 Hiina juhtumi põhjal.»

80 protsenti juhtumitest on kerged. 14 protsenti on tõsised, mis vajavad intensiivravi. 4,7 protsenti on kriitilised ning vajavad hapnikuaparaati. «Neid hapnikuaparaate meil nii palju ei ole. PERHil on 52 hapnikuaparaati,» ütles Hõbemägi. Halb stsenaarium võib kaasa tuua tervishoiusüsteemi kokku varisemise, kui haiglad töötavad viimase piiri peal ja meditsiinitöötajad haigestuvad ka ise.

«Sa räägid ilmselt Itaaliast...» sõnas Heldur Meerits.

«Ei, ma ei räägi Itaaliast. Ma räägin väga põhjalikust analüüsist. See ei ole asi, mida ma siin praegu välja mõtlen. Need on karmid ja külmad faktid, mida on põhjalikult analüüsitud,» täpsustas Hõbemägi.

Meerits viitas eilses Postimehes matemaatik Juhan Aru sulest ilmunud artiklile. Aru järeldus on, et eri riikides on viirus käitunud põhimõtteliselt samamoodi. Mõnes kohas algab lihtsalt varem, teises hiljem. Eriolukorra mõte on see, et haiguse levimise konstanti alla tuua. Lõuna-Koreas on see päris hästi õnnestunud, Itaalias mitte eriti.