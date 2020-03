Kui inimene on terve ning ta pole tulnud riskipiirkonnast või ei ole mõne nakatatu lähikontaktne, siis tema liikumisvabadus piiratud ei ole. Siiski soovitab valitsus olla tavapäraselt ettevaatlikum ning seda vähemalt eriolukorra lõpuni, et piirata viiruse levikut, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Sotsiaalministri sõnul on selge, et nakatunuid tuleb järgmiste nädalate jooksul juurde. Eriolukord kuulutati välja selleks, et mõjutada ka neid inimesi, kes seni on valitsuse antud soovitusi eiranud. Praegu tuleb piirata lõbustusi ja luksusi, hoiduda tuleb üleliigsetest kontaktidest ja püsida võimalikult palju kodus. Kokkuleppel tööandjaga võiks teha kaugtööd. Samuti tuleb järgida tervisekaitsenõudeid.

Riskipiirkonnast saabunute ja nakatunute lähikontaktsete enesekarantiinid on kohustuslikud, mitte soovituslikud korraldused, ütles minister. Riskipiirkondade loetelu jooksvalt täieneb ning praegu kuuluvad keskmise riskipiirkonna alla ka mitmed Saksamaa ja Prantsusmaa alad ning Austria Tirooli suusakuurordid.

«Kui ei ole lähiringkonnas pereliikmeid või sugulasi-tuttavaid, kes saaks aidata toidu koju toomise või apteegikaupadega, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, et sotsiaaltöötaja aitaks,» ütles Kiik.

Kiik tõi välja, et raamatukogud jäävad avatuks, sest tegu on olulise infovahetuspunktiga, kus on arvutid ja värsked ajalehed. Küll aga pani ta inimestele südamele, et tuleb täita rangeid tervisekaitsepiiranguid.

Kui inimene ise on terve, siis tema liikumisvabadused piiratud ei ole. Soovitus on siiski olla tavapärasest ettevaatlikum hügieeninõuete järgmisel, nakatunutega kontakti vältimisel ja riskipiirkonnast tulnute vältimisel. Seda tuleb teha vähemalt 1. maini, ütles Kiik.

Kaubanduskeskuste tegevust hetkel piiratud ei ole, sest valitsus lähtub eesmärgist, et piirangud oleksid võimalikult mõjusad, aga poleks takistatud inimeste igapäevaelu. Jätkuvalt vajatakse toitu, samuti võib olla vajadus riiete ja jalanõude järgi. «Tulevikus võib olla vajadus piirata näiteks mingite muude kaupluste tegevust, on need siis jõusaalid, ujulad, spaad. Seda ei saa välistada,» sõnas sotsiaalminister.

Kiik toonitas, et valitsus kindlasti ei pane inimesi olukorda, kus ei ole võimalik apteegist ravimeid või poest toitu saada.

Valitsuskomisjon arutab olukorra üle vähemalt kolm korda nädalas. Lisaks püsiaegadele on võimalik koguneda kiiremini. Lisaks on moodustatud erinevaid töörühmi nii sotsiaal- kui ka rahandusministeeriumi juures. Kaasatud on nii tervishoiu- kui ka majandusinimesed, et valitsus saaks pakkuda võimalikult head tuge.

Kiik tõi välja, et teiste riikide kogemus näitab, et nakatumiste tõusufaas on umbes kuus nädalat. Meil on esimesest nakatumisest möödas natuke üle kahe nädala.