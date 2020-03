Rein Lang ja Väino Koorberg jäid Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» eriarvamusele küsimuses, kas riigiinstitutsioonid on koroonaviiruse mõju selgitamisel teinud piisavalt head tööd. Langi hinnangul on olnud küll möödalaskmisi, kuid üldine foon on olnud paigas. Koorbergi meelest anti valesid signaale.

Lang kiitis Eesti valitsust, ametnikkonda ja ajakirjandust, et koroonaviiruse käsitlemisel on asjad olnud paigas. Tema sõnul võib tuua konkreetseid näiteid, kus kommunikatsioon on olnud vale, aga üldine foon on rahulik. Lang tõi võrdluseks teiste riikide ajakirjanduse. Näiteks Itaalias valitseb tema hinnangul täielik paanika.

Omaette küsimuseks on koroonaviiruse mõju majandusele. «Kui palju me suudame eelseisvat majandus- – vähemalt, kui mitte öelda kriisi, siis tohutut problemaatilist – situatsiooni hallata, sõltub väga palju ajakirjandusest. Turud käituvad väga palju ajakirjanduse järgi. Kui ajakirjandus tekitab paanika, siis on turgudel ka paanika,» argumenteeris Lang. «Lääne-Euroopa ajakirjandus täna on väga selgelt tekitamas paanikat.»

Koorberg ei olnud Langiga nõus. «Mina ei ole kohanud, et Eesti ajakirjandus oleks kutsunud üles, et võtke nüüd valged linad ümber ja valmistuge igaveseks lebamiseks. Seda ma tegelikult ei ole kohanud ka välismaa ajakirjanduses.» Ta tõi välja, et ajakirjanduses esitatakse siiski palju etteheiteid Eesti riigile, mis pikka aega rääkis, et rahu, viirus meieni ei jõua, kõik on kontrolli all. «Mina küllalt pika staažiga ajakirjanikuna oleksin vaadanud küll, et kui üks poliitik sulle kinnitab, et kõik on hästi, siis muutu pisut murelikuks.»

Koorberg tõi näite, kui riik andis sõnumi, et tõbised peaksid pöörduma perearsti poole. Vale oli sõna «pöörduma» kasutus, sest seda tõlgendati kui ise perearsti kabinetti minekut. Selle asemel peaksid võimalikud haiged helistama oma perearstile või perearsti nõuandeliinil 1220. Koorbergi jaoks on see näide sellest, kuidas riik ei olnud valmis nakkusohtliku viirusega tegelemiseks ega osanud anda selgeid sõnumeid. Samamoodi ei tea koolid, mida peaks tegema lastega, kes käisid koolivaheajal nakkuspiirkondades.

«Kui terviseamet ütles, et ta on instrueerinud kõiki hotelle, sadamaid, transpordifirmasid, siis millegipärast hotellid ütlesid, et neid ei ole instrueeritud,» ütles Koorberg.