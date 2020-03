«Mind tuleb murelikuks see, et me tegelikult ei tea, kui hästi Eesti vabariik on ette valmistunud taolisteks sündmusteks: millised kriisiplaanid on olemas,» viitas Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund» koroonaviiruse levikule.

«Kõik suured ministeeriumid – siseministeerium, tervishoiuministeerium [sotsiaalministeerium] – peaksid olema ammu ette valmistanud kriisiplaanid. Teadma, mida nad täpselt teevad ja kuidas midagi tehakse,» ütles Hõbemägi.

«Mulle tundub, et Eestis on ikkagi selline 1990. aastate kauboikapitalismi mentaliteet, et kui mingi jama on, siis ma võtan telefoni ja helistan – Urmas töötab seal, Jaak on ministriks – lepime kokku ja me saame asjad korda. Tegelikult on maailm muutunud nii keeruliseks, et keegi ei suuda telefoni teel jagada,» kirjeldas Hõbemägi. Selle jaoks ongi vaja eelnevalt monitoorida olukorda ja välja töötada plaane. Tema hinnangul ei paista sotsiaalministri Tanel Kiige jutust, et koroonaviiruse või mõne teise potentsiaalse pandeemia levikuks Eestis on põhjalikult ette valmistatud.

Hõbemägi tõi välja, et Maailma Tervishoiuorganisatsioon teatas võimalikust ohust 30. jaanuaril, Eesti kriisikomisjoni kokku panemist kajastasid ajalehed 6. märtsil. «Kuu aega on möödas, probleem kogu aeg kasvab terves maailmas. Ja siis ärkab üles rahandusminister ja paneb kokku majanduse kriisikomisjoni, et me hakkame nüüd arutama. Mida nad tegid seal kuu aega? See on ju nende ülesanne tegeleda, olla kohe valmis,» kritiseeris Hõbemägi.

Ainar Ruussaar täpsustas, et selle kuu jooksul ei olnud Eestis ühtegi koroonaviirusesse nakatatut. «Siseminister Mart Helme on jällegi öelnud, et Eesti on valmis taastama piirikontrolli. See on väga tõsine väide. See lööks uppi kogu Schengeni süsteemi.»

Hõbemägi küsis, et kuidas seda kavatsetakse teha. Vaja on inimesi kui ressursse. Inimestel on vaja õiguslikku pädevust piirikontrolli kehtestamiseks. Mida üldse tähendab piiri sulgemine ja karantiin ning kuidas see sobib kokku Schengeni sätetega? Ruussaar ütles, et ei sobigi. «Just nimelt. See tähendab seda, et siin ei olemas plaani. See on lihtsalt üks lause: me teeme seda,» lausus Hõbemägi.