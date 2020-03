Esmalt selgitas ta, miks toimus itaalia meistri suur väljapanek üldse Prantsusmaal, Pariisis, mitte kunstniku kodumaal. Kokku on neil viis teost, mis polegi nii vähe, arvestades, et vaid da Vinci autorsust üldiselt omistatakse vaid 15 maalile.

Teiseks sidus da Vincit Prantsusmaaga palju. Ta elas seal ning sinna on ta ka maetud, rääkis Leesi saates.

Osa rahvusvahelises pressis näitusest kirjutanud ajakirjanikke märkis, et tegemist oli kammerliku väljapanekuga. Seda seetõttu, et da Vinci pärand, mis üle pooletuhande aasta meieni on jõudnud, ei ole eriti suur.