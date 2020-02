Riigikogu esimees Henn Põlluaas on jätnud valitsuse ministritele edasi saatmata riigikogu saadikute arupärimisi, mis võiks tema erakonda halvas valguses näidata, kritiseeris endine peaminister Taavi Rõivas Kuku raadio saates «Nädala tegija».

«Me oleme rääkinud nii Isamaa kui Keskerakonna saadikutega sellest, et Henn Põlluaas on olnud erakordselt ebademokraatlik riigikogu esimees ja pigem esindanud oma erakonda kui riigikogu tervikuna. Tõsi, viimane kõne vabariigi aastapäeval oli erandiks ja positiivseks erandiks,» vastas Rõivas küsimusele, kas tulevatel riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimistel võiks toimuda muutusi.

«Aga sellegipoolest on näiteks kümnete kaupa jäetud opositsiooni arupärimisi esitamata, edasi saatmata – mis on täiesti kurioosne. Me oleme arutanud ja Isamaa ja Keskerakonna saadikute hulgas on neid, kes meie muret jagavad. Aga kas see ka kuidagi kulmineerub teistsuguse hääletusega – väga raske on öelda. Paraku seni on enamikes küsimustes, kus nii mõnedki Keskerakonna ja Isamaa saadikud hinges on Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega samal poolel, on ikkagi parteidistipliin kõigest üle olnud ja on hääletatud nii, nagu koalitsioonile vaja on,» lausus Rõivas.

«Te olete olnud peaminister ja teate, et mitte kõik riigikogu arupärimised ei ole esitatud selleks, et saada vastuseid. Mõned on ikka esitatud selleks ka, et arupärija saaks ennast esile tõsta ja näidata vastaja ebakompetentsust. Vaatasime just ühel päeval erinevaid riigikogu stenogramme ja eks te ise omal ajal teinekord andiste ka vastuseid, mis ei olnud sisulised,» ütles saatejuht Ulla Länts vastu.

«Jaa, aga see ei ole mitte kunagi olnud sedavõrd ebalugupidav parlamendi suhtes. Ma ei mäleta ühtegi valitsust, kus ministrid oleks lubanud endale parlamendiliikmete solvamist või ignoreerimist. Ma julgen öelda, et ma pole kunagi andnud teadlikult sellist vastust, mis poleks olnud sisuline. See vastus ei pruugi kuulajale meeldida ja seisukohad ongi erinevad,» argumenteeris Rõivas.