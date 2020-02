Helilooja meenutas, et teos valmis konservatoorium lõputööna ning ajal, mil progerokki viljeleva In Spe eestvedaja noor Tüür otsustas keerata elus uue lehekülje ja jätkata kutselise heliloojana.

«Loomingu eksami jaoks oli vaja teha orkestritöö ja vaat siis, kui see noor inimene mõtleb, et ta kirjutab kohe hoogsa kaarega sümfoonia, siis ei ole midagi imestada, kui omaenese tarkusest paljud asjad ei kuku nii välja nagu seesmine soov ja sisemine ettekujutus seda loodaksid,» kõneles Tüür.

«Mida aeg edasi läks, seda rohkem ma tajusin, et ma tahan selle (sümfoonia) mingil hetkel teha ümber,» ütles Tüür. Erkki-Sven Tüüri sõnul ei tahtnud ta, et 1. sümfoonia oma algversioonis ta loomenimistus oleks seepärast, et teos oli ikkagi sellises konditsioonis, mida ei ole soovitatav – ja ausalt öeldes on nüüd ka lausa keelatud – professionaalsele lavale tuua. Aastaid algaski loomenimekiri 2. sümfooniast ja selle alguses oli suur lünk, mis tuli täita.