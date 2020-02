Vahe ongi selles, et koroonaviiruse vastu kasutusele võetud poliitilised meetmed on üsna äärmuslikud, sõnas Karindi. Näiteks Singapur on hakanud karistama koroonakahtluse tõttu suletud ettevõtteid ja võõrtöötajaid, kui nad peaks tööle tulema. «Meie ühiskonnas on siiski raske teha sellist otsust, et me panemegi ühe piirkonna isolatsiooni,» mõtiskles Karindi, viidates Põhja-Itaalia karantiinidele.