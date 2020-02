«Niimoodi Tallinna kohta räägiti, et ta on Põhja-Euroopa okultistide pealinn. Ja seda ei räägitud mitte ainult Eestis, vaid ka Rootsis ja Saksamaal,» kõneles KUKU raadio saates «Neeme Raud. Siin» Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi juhataja, ajaloolane Toomas Abiline.

Põhjus, miks just Tallinnas tekkis niivõrd nähtav taldrikukeerutajate ja teispoolsusega suhtlejate kogukond, on selles, et Tallinn asub Peterburist vaid mõnesaja kilomeetri kaugusel.

«Mõned asjad tundub, et läksid täkkesse ja mõned mitte,» ütles Abiline. Näiteks see, et Tallinna pommitati. «Pommitamine toimus aga 1944, mitte 1988, nagu Kalamees ennustas. Aga samas nägi ta, et Nõukogude Liit hakkab 1988. aastal lagunema, et Eesti on iseseisev. Ja samas ta ütleb ka seda, et pan-Euroopa liikumist ei ole. Aga põnev siiski ikka, et ilma hariduseta lihtne maanaine selliseid vägevaid nägemusi nägi ja osa neist ka täppi läks,» leiab Abiline.