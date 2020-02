Eestis kui igati edumeelses riigis viimase aasta jooksul toimunu näitab, et jagamismajandus oma algses tähenduses on läbi kukkunud.

Kui keegi veel mäletab, siis algne idee oli selles, et kui pere Tabasalust Tallinna kesklinna tööle sõidab, siis võtab ta tagaistmele ka naabrid – nii saavat kokku hoida raha, säästa keskkonda ja vältida ummikuid. See oli muidugi bluff.

Tegelikkus on midagi muud. Tegelikkus on Uberi kloon Taxify, mis hiljem sai ühelt Jamaica välejalalt laenatud nime Bolt. Kopeeritud teenus kopeeritud nimega, mis müüb suurinvestoritele ükssarviku mõõtu megakäivet ja tekitab nende rahaga vähemalt sama mõõtu kahjumit. Sisuliselt aga asendati kõnepõhine «kiisuteenus» lihtsalt äpiga, lubati taksosid roolima need, kes seda teha ei tohiks, ja autodega, millega seda teenust pakkuda ei tohiks.