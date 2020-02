Üks pilt suudab öelda rohkem kui tuhat sõna. Vaba ajakirjanduseta poleks demokraatiat, aga fotodeta poleks olemas ajakirjandust. Kas kõike võib pildistada? Kas kõiki fotosid on mõistlik avaldada? President Kersti Kaljulaid deklareeris eelmise aasta aprillis, kui Eesti uus valitsus ametisse astus, et sõna on vaba. Maailma parimate uudisfotode näitusel küsitakse, kas foto on vaba?