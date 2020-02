Minimalism on moes. Iga päev pannakse Instagrami üles sadu tuhandeid pilte, mis kujutavad väheste asjadega esteetilisi interjööre või rõhutavad, et mugavaks enesetundeks ei ole vaja kümneid püksipaare. Mariekondolik elustiil, et ära tuleb visata kõik, mis ei paku rõõmu, lõi eelmisel aastal maailmas laineid.

Suur osa minimalismiusku inimestest on rohkem huvitatud oma vooruslikkuse välja näitamisest kui tegelikest muutustest. Mitte Liisa Aavik, kes vastupidiselt Marie Kondole üritab elada nii, et mitte midagi ära visata ei ole vajagi.

Nimelt ei kaasne Liisa eluviisiga prügi, sest ta elab jäätmevabalt. Toitu saab osta lahtiselt või taaskasutavatest karpides. Mitmes linnas üle Eesti käivad piimamehed, kelle käest saab osta oma nõuga. Pea saab puhtaks tahke šampooniga. Liisa soovitab olla ettevaatlik soovitustega valmistada ise kodus hambapastat. Kuid ka tavalisele kähku ära visatavale tuubipastadele on alternatiive.

Kutsusime Liisa «20midagi» podcasti jagama praktilisi nõuandeid, kuidas elada nii, et sinu tegevusest jääks järele vähem jälgi. Nullkulu-elustiil näeb ette, et kõik jäägid kasutatakse ümber või komposteeritakse – et võimalikult vähe äratarbitut jõuaks prügimäele või põletusjaama.

Kust alustada, kui idee sellest, et mitme kuu prügi mahub ühte väiksesse klaaspurki, tundub ebarealistlik? «Selle eluviisi number üks reegel on keeldumine: keeldumine sellest, mida sa ei vaja,» sõnas Liisa. Edasi saab tutvuda erinevate abimaterjalidega, mida pakuvad jäätmeteta eluviisi kogukonnad: grupid, blogid, videod.

Liisa pole nõus arvamusega, et jätkusuutlik eluviis on tingimata keeruline. «Ma tunnen, et mingite asjade poolest on minu elu palju lihtsam,» ütleb ta ja toob näiteks, et on ette mõelnud, mida ta kodus tarbib ning ei pea minema viimasel hetkel poodi vajamineva järele.

Nullkulu-edendajad võtavad arvesse, et inimeste võimalused üleliigset tarbimist kokku tõmmara on erinevad. Võimalused sõltuvad nii sellest, kus inimesed elavad kui ka sellest, kui palju otsuseid nad saavad oma peres langetada. «Aga samas on nii palju asju, mida inimene saab ära teha isegi tavalises poes käies,» julgustab Liisa oma poodlemisharjumusi ümber vaatama ka neid inimesi, kes kohe prügivabaks muutuda ei saa.