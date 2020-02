Hamburg, maailma üks suuremaid sadamalinnu, ei ole just sageli see, kes tuleb ise abi küsima. Ja eriti veel selliselt väikeriigilt, nagu Eesti. Ehkki seda Hamburgis teatakse-mäletatakse, et Tallinnaga ühendab Saksa suursadamalinna juba sajandite tagune Hansa Liit.

«Jah, Hamburg on natukene selline nina püsti,» rääkis Kuku raadio saates «Neeme Raud. Siin» Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välisesindaja Hamburgis Riina Leminsky. «Hamburgis on väga väärikad vanad perekonnad, nagu perekond Otto ja Lange, kes on üle Saksamaa ja ka Euroopas ja maailmas tuntud. See on neile andnud siis sellise kaupmehe uhkuse, et nad vaatavad ikka kõige pealt kõrgemale ja kaugemale – selliste (suur)linnade poole nagu Shanghai, Osaka ja ka tegelikult Peterburi. Meie väike Eesti on jäänud nende silmapiirilt välja.»

Alates eelmisest nädalast on pilt teine: Hamburg ja Eesti sõlmisid ulatuslikku koostööleppe. Ja mis Leminsky sõnul eriti oluline – see toimus just sakslaste initsiatiivil.

«See on olnud päris pikk ja vaevarikas tee. Ma kolisin Hamburgi 22 aastat tagasi (EASi esindajana on Leminsky töötanud 15 aastat - toim). Esimesed aastad… jah, Hamburgi inimesed on väga sõbralikud ja väljapeetud, annavad ühest küljest sulle mõista, et sa oled siin tore külaline, aga et siia päriselt kohale jõuda, see võtab ikkagi aastaid,» kõneles Leminsky.

«Nüüdseks ma võin öelda, et olen Hamburgi kohale jõudnud ja seda kinnitab see, et Hamburgi ärimehed on ise nüüd tulnud minu juurde ja kontakti otsima. Et nad on kuulnud Eestist, et Eesti on selline väike digiriik. Ja samas ühest küljest väike, aga meist räägivad kõik. Ja see, et meist kõik räägivad, käib natuke Hamburgi ärimeeste (au pihta), et kuidas siis nii ja kus siis meie oleme,» selgitas Leminsky, miks uhke sadamalinna ärimehed hakkasid ise eestlastega kontakti otsima.

Leminsky seletas, et esimesed kümme aastat EASis töötades pidi ta ise uste taga koputamas käima. Siis tahtsid sakslased panna Eestit ühte patta Balti riikide ja teiste Ida-Euroopa riikidega. Vastukaaluks oli Leminsky uhke, et me ikkagi ei ole nagu Ida-Euroopa, me oleme ikkagi Põhjamaa.

Lõpuks sündiski suur lepe, mis eelmisel nädalal Hamburgis alla kirjutati.

«Alla kirjutati Tehisintellekti koostöö memorandumile,» täpsustas Leminsky. «Hamburg peab ise ennast Saksamaal kõige eesrindlikumaks (digi-teenuste kasutusele võtjaks.) Saksamaal on tegelikult viimastel aastatel digitaliseerimisele hästi suurt tähelepanu pööratud ja sinna on väga suured finantsilised vahendid kaasatud. See on liidumaade vahel ära jaotatud ja Hamburg on just eestvedajaks e-valitsuse poolele. Saksamaa perspektiivis on Hamburg päris kaugel, aga võrreldes Eestiga on siin ikkagi veel pikk tee minna.»

Uue koostööleppe allakirjutamisel mängisid pearolli Hamburgi poolt Artificial Intelligence Center Hamburg (Tehisintellekti keskus) ja Eesti poolt EAS.

Leminsky sõnul tähendab see, et me hakkame tegema ühiseid projekte ning tegema koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Samuti saab nii harida linnarahvast. Konkreetselt toimub 2021. aastal Hamburgis Ülemaailmne Intelligentsete Transpordisüsteemide Konverents, kus Eesti eesmärk on tulla võimalikult palju esile.

Hamburgiga sai kokku lepitud, et me hakkame vaatama ühiseid projekte Smart City (targa linna) teemal, võib-olla tuleb ka Smart Port (tark sadam). Eelmisel nädalal oli esimene kohtumine koos alla kirjutamisega, aga tegelikult peaksid järgmised sammud toimma juba märtsis-aprillis.

Sellele lisaks veel ettevõtete vaheline koostöö, kus Eesti vastu tunnevad nüüd allakirjutatud leppe järel huvi väga suured nimed: Lufthansa, Airbus, Otto – maailmanimed.

Leminsky sõnul võib julgelt öelda, et lepe Hamburgiga on tema 15 aastat kestnud EASi välisesindaja töö suurim saavutus.