Kantar Emori ja Turu-uuringute küsitlused näitavad Reformierakonna populaarsuse märkimisväärset langust Keskerakonnaga samale tasemele. Kas põhjuseks on vastuseis pensionireformile? Priit Hõbemägi ütles Kuku raadio saates «Keskpäevatund», et reitingud ei näita, et terav vastandumine oleks poliitikas populaarsuse garantii. Ehk saame ka tunduvalt rahulikumalt hakkama.

Paistab, et vaidlus pensionireformi üle on jõudnud erakondade reitingutesse. «Isamaa ei ole sealt küll suurt midagi võitnud,» hüüatas Ainar Ruussaar viimaseid küsitlustulemusi vaadates.

Priit Hõbemägi selgitas värske Kantar Emori uuringu tulemusi. Reformierakond, mis kõrgus üle 30-protsendilise toetuse juures, on tulnud vuhinal alla ja on nüüd Keskerakonnaga samal tasemel 23-24 protsedi juures. EKRE on tugevalt kolmandal kohal. «Uuringufirma eksperdid ütlevad seda, et üks põhjus, miks Reformierakond on oma peaaegu 10-protsendilise edu kaotanud, on see, et nad on nii pikalt ja jõuliselt seisnud vastu pensionireformile,» tõi Hõbemägi välja.

Ruussaar tõstis esile, et kui Turu-uuringud ja Kantar Emor näitavad samasugust trendi, siis Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati uuring ei näita Reformierakonnale mingisugust toetuse kaotust.

«Need muutused on ikka sedavõrd suured, et see vast ei ole enam statistiline viga,» lausus Heldur Meerits. Tema sõnul on pensionireform kõige käegakatsutavam seletus. Siiski ei saa olla kindel, kui palju seostavad inimesed Reformierakonda ja pensionireformi, sest samavõrd oluline võib olla erakonnasisene juhtimiskriis. Usaldushääletuse kriitikaga alt minemine näitab, et kas Reformierakond peab valijaid erakordselt lühikese mäluga inimesteks või on peitub seal taga mingi suuremat sorti probleem.

Ruussaar argumenteeris, et kui Keskerakond oli võimul Tallinnas ja mujal kohalikes omavalitsustes, aga kõrvale tõrjutud keskvalitsusest, siis see positsioon ei avaldanud nende reitingule mingit mõju.

Hõbemäe sõnul on näha laiemalt, et terav vastandumine mingis poliitilises küsimuses ei kipu erakondadele toetust tooma. Sotsiaaldemokraadid vastandusid enne valimisi tugevalt EKREle ja sellest kasu ei saanud. Reformierakond vastandub praegu koalitsioonierakondadele ning reitingud selle taktika edu ei näita.

«Mulle tundub, et ükski ühiskond ei suuda keemispunktis liiga kaua olla. Et kogu aeg käib mingi madistamine, iga jumala päev teed raadio või televiisori lahti ja seal on mõni poliitik, kes sülgab tuld ja tõrva oma kolleegide kohta, kellega nad rahulikult joovad kohvi Riigikogu puhvetis, aga kui nende peale on suunatud kaamera, siis nad tõmbavad välja kõik relvad ja lasevad granaatidega teised ribadeks. Kui vastandumine ei too tulu, äkki saaks kuidagi rahulikumalt asju ajada?» küsis Hõbemägi.