«Eesti kui riik, mis eksisteeris aastatel 1918-1940, kaotas rahvusvahelise õiguse subjekti staatuse NSV Liidu koosseisu astumise tõttu ja Tartu leping kaotas jõu, sest mõlemad pooled, olles sellele alla kirjutanud, osutusid rahvusvahelise õiguse ühe subjekti NSV Liidu koosseisus olevaks. Lisaks puudub see leping ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrist.

Eelnevast tulenevalt on 1920. aasta Tartu rahuleping kehtetu ja kuulub ajalukku.»

Käesoleva faktikontrolli tuumaks on küsimus sellest, kas Zahharova argumendid lepingu kehtetusest peavad mingilgi määral vett.

Zahharova ütleb, et Eesti ja Nõukogude Venemaa – Tartu rahulepingu teine osapool – «osutusid rahvusvahelise õiguse ühe subjekti NSV Liidu koosseisus olevaks,» adresseerimata fakti, et Nõukogude Liidu koosseisu «osutumise» viisi (sõjalist okupatsiooni) ei tunnista legaalseks keegi peale Venemaa.

Võtame ette ka väite, mille kohaselt pole Tartu rahuleping kehtiv, sest see puudub ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrist. Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo Postimehe faktikontrollile: «Kuna Tartu rahuleping sõmiti 1920. a, registreeriti ja avaldati selle tekst Rahvasteliidu egiidi all 1920. aastate alguses. ÜRO juures registreeritud lepingute andmebaasis ta ei saagi olla eraldi registreeritud, sest pole sellest ajastust pärit. ÜRO kontekstis pole keegi väitnud, et enne 1945. a sõlmitud lepingud ei saaks edasi kehtida, juhul kui neid ÜRO lepingute andmebaasis eraldi registreeritud pole.»