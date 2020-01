Autori sõnutsi langes raamatule esialgu osaks heatahtlik uudishimu, jakirjas New Scientist ilmus väga soosiv artikkel, seda kajastasid The Guardian ja teised ajalehed. Tõeline pomm lõhkes aga umbes kolme kuu pärast, kui debatti sekkus ajakirja Nature pikaajaline peatoimetaja John Maddox, kes ei jätnud Sheldrake'i teosest kivi kivi peale. «Mind pahandas see raamat nii väga, et ma ütlesin: Raamatute põletamine on kindlasti halb komme, kui see oleks aga lubatud, siis oleks see raamat heaks kandidaadiks,» kõneles Maddox BBC-ile.