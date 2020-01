Kui Eve Rohtlalt, 60+ peatoimetajalt küsida, mis teemad lugejatele kõige rohkem korda lähevad, siis vastus on alati üks: üksindus ja üksildus. Mida teha, kui inimene on jäänud üksi? Või veel raskem – teiste keskel üksildaseks?

Vastust nendele küsimustele anda ei ole kerge, aga Eve Rohtla ja Aimar Altosaar proovivad siiski. Vana inimese võtmeks on lugude rääkimine ja kuulamine, sest see varasalv ei saa neil kunagi otsa.

Jutuks tuleb ka see, et mida teha nende inimestega, kes kui rauda raiuvad, et neil küll kedagi vaja pole, aga salamahti sooviksid küll. Sest muidu jääb selline tunne, et mehed on kõik surnud, ainult naised käivad koos. Aga tegelikult on mehed ikka olemas, nad tuleb ainult koduseinte vahelt välja saada.