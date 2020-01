Purjuspäi tehtud traagiliste liiklusõnnetuste ennetamine on vajalik, kuid karistuste karmistamisest ei pruugi piisata. Kohustusliku alkoluku kehtestamine võid ideena olla hea, kuid ellu pole seda viidud. Ainar Ruussaar arvas Kuku raadio saates «Keskpäevatund», et aitaks ka see, kui vähem tuntud inimesi promilliga rooli taha istuks.

Pärast Saaremaal joobes juhi põhjustatud liiklusõnnetust on poliitikud tegutsema asunud. Siseminister Mart Helme saatis eelmisel nädalal valitsusse oma ettepanekud, mille seas oli idee karmistada purjus päi tehtud ja surmaga lõppenud liiklusõnnetuse korraldajat 6-15-aastase vangistusega. See on samaväärne karistus kui tahtlikul tapmisel.

«Neid ideid oli päris palju ja minu meelest võiks enamust neist ka rakendama hakata. Ma ei kujuta ette, kui palju tõstaks autode hinda see, kui Eesti seadustaks kohustuslikus korras, et kõigil autodel peaks olema autolukk,» mõtiskles Ainar Ruussaar. «Ideena võiks olla ju täiesti okei, et auto lihtsalt ei lähe käima, kui su hingeõhus on promill.»

Priit Hõbemägi sõnas vastu, et ideega saab ju nõus olla, aga sellest on pikka aega räägitud ja tegudeni pole jõutud.

Pärast traagilisi liiklusõnnetusi ilmuvadki välja inimesed, kes tahavad näha karistuste karmistamist ja sellel hetkel võiks nendega nõus olla, arutles Urmas Jaagant. «Aga siis tulevad jälle inimesed, kes on vähem emotsionaalsemad ja kes ütlevad, et probleem selliste juhtumite puhul on tegelikult ikkagi meditsiiniline. See on alkoholiprobleem, mitte midagi muud.»

Alkoholiravi laiendamine oli ühe punktina siseministri ettepanekutes sees, aga enamus neist keskendusid liikluskäitumise korraldamisele. «Tõsi on, et mingit hulka inimesi pidurdab karistusehirm. Aga mulle tundub, et karistusehirmu kõrval kõige rohkem toimib vahelejäämisehirm. Sellega tegeleda on jällegi kallis, sest eeldab suuremat nähtavust politseile. Politseinikke lihtsalt peab olema rohkem,» ütles Jaagant.