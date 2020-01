Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots. FOTO: Kristjan Teedemaa/Postimees

Postimehe faktikontroll võtab luubi alla ühiskondlikus arutelus esitatavaid faktiväiteid, mille paikapidavus pole ilmselge.

VÄIDE

«Ma ei ole kordagi öelnud, et me avaldame umbusaldust. Meie ütlesime, et ta ei sobi ja peab astuma tagasi. Kui ta seda ei teinud, heideti ta erakonnast välja. Me ei ole kordagi öelnud, et läheme teda umbusaldama, mitte kordagi,» ütles Keskerakonna Tartu piirkonna esimees Jaan Toots pärast seda, kui Reformierakond oli nad abilinnapea Monica Rannaga seotud kuudepikkuse poliitkempluse tulemusena Tartu koalitsioonist välja visanud.

KONTROLL

Väide on imelik juba seetõttu, et kogu Eesti ajakirjandus on päevi kõnelenud Keskerakonna soovist Monica Randa umbusaldada ilma, et Toots seni neid väiteid ümber lükanud oleks.

17. jaanuaril kirjutas ERR: «Tuleval neljapäeval soovivad Tartu keskerakondlased algatada abilinnapea Monica Ranna umbusaldamise. Selleks vajavad nad 49-liikmelises volikogus 13 allkirja. Selleks, et umbusaldus lõpuks ka läbi läheks, on neil tarvis 25 häält. Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ütleb, et tema selja taga kuus keskerakondlast seitsmest.»

20. jaanuaril kirjutas ERR: «Tartu keskerakondlased soovisid tuleval neljapäeval algatada abilinnapea Monica Ranna umbusaldamise. Keskerakonna Tartu piirkonna esimees Jaan Toots nimetas eelmisel nädalal Ranna umbusaldamiseks häälte kokku saamist sisuliselt koalitsiooni püsimise proovikiviks.»

HINNANG