Eelmise aasta lõpus avaldatud uurimus ajakirjanike usaldusväärsuse kohta jõudis tulemuseni, et inimesed siiski usaldavad ajakirjanikke – 60 protsenti vastanutest usaldas, rääkis Väino Koorberg ja tegi ülevaate tulemustest: «Madalaim näitaja oli Kreekas ja kõrgeim Usbekistanis. Kreekas 12 protsenti usaldas või pigem usaldas ajakirjanikke ja Usbekistanis siis 93 protsenti.»

«Arvatakse, et ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse seos ajakirjanike usaldusväärsusega on tegelikult nõrk.» Koorberg tõi ka välja, et USAs usaldati ajakirjanikke rohkem kui ajakirjandust: ajakirjanikke usaldasid või pigem usaldasid 59 protsenti, ajakirjandust 44 protsenti.