Isamaa erakonnast lahkunud Kaia Iva ja erakonna esimees on olnud Riigikogu valimistel konkurendid. Valijate toetus Seederile tähendab, et kui Ivale ei meeldi Isamaa poliitilised otsused, oli erakonnast lahkumine tema jaoks loogiline otsus, arvasid Urmas Jaagant ja Ainar Ruussaar Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Priit Hõbemägi jäi skeptiliseks, kas Iva lahkumise taga oli ainult see põhjus või on pigem tegu otsitud ettekäändega.

«Ega Kaia Iva lahkumine erakonnast ei ole midagi erakordset. Meenutame – Raimond Kaljulaid lahkus Keskerakonnast, tuues põhjuseks oma vastumeelsuse Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni suhtes. Kaljulaid nimetas seda koledaks koalitsiooniks. Nüüd on temast saanud sots,» tõi välja Ainar Ruussaar, et poliitikud ikka lahkuvad mõne põhimõttelise vastuseisu pärast. «Jaak Jõerüüt lahkus 8-9 aastat tagasi kaitseministri ametikohalt ja Reformierakonnast, tuues põhjenduseks kivinenud poliitika, tagatoad ja erakonna lihtliikmetega mittearvestamise.»

«Teada on, et Kaia Ival endise sotsiaalkaitseministrina oleks keeruline olla teisel seisukohal,» argumenteeris Urmas Jaagant. Ta lisas, et Iva on varemgi väljendanud kõhklusi Isamaa veetavate pensionisüsteemi ümberkorralduste tarviduse osas.