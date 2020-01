ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisus on Eestile oluline nii julgeoleku- ja majandushuvide kui ka prestiiži tõttu. Valitsusel oleks olnud narr nii olulisele projektile pidurit tõmmata, selgitas Urmas Reinsalu Kuku raadio saates «Nädala tegija». Probleemi ei näinud ta ka valitsuse ja presidendi konarlikes suhetes.

«Rahvusliku julgeolekuhuvi element väljendub väga lihtsalt. Esiteks see võimaldab meie strateegiliste liitlastega teha palju sügavamat ja põnevamat koostööd kui üksnes n-ö Eesti erikaal seda eeldaks. Teiseks on see kahtlemata küsimus, kus meil on võimalik seista sellise maailmakorra eest, kus tankid ei kujunda riigipiire, vaid kus ikkagi maksavad kokkulepped ja maksab teiste riikide vabaduse austamine ning anda [selle heaks] oma panus,» loetles Reinsalu põhjuseid, miks on Eesti istumine Julgeolekunõukogu laua taga oluline.

Julgeoleku kõrval on Eestile olulised ka prestiiži- ja majandustaotlused, jätkas Reinsalu. «Kolmandaks – ja seda ei maksa üldse häbeneda – annab see meile võimaluse lihtsalt üldist tuntust tekitada. Paljud väga eksootilised riigid tulevad meie juurde, selgitavad oma nägemust ja kuulutavad oma tõde ja õigust. Kindlasti ka meie äridiplomaatia puhul, kui meie nähtavus kasvab, siis seda sugugi ei pea häbenema. Mitmed teised Julgeolekunõukogu ajutised liikmed on juba öelnud, et tulge külla, võtke oma äridelegatsioon kaasa – miks mitte.»

Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamise tööga alustati juba 15 aasta eest. Kui algatus oleks sündinud sellel suvel, siis oleks valitsus ehk rohkem kaalutlenud, kas toetada või mitte. Aga pärast aastatepikkust tööd sõit katki jätta oleks olnud lihtsalt koomiline, sõnas Reinsalu, seega oli uuel valitsusel ühine arusaam, et Julgeolekunõukogu on prioriteet.

«Kui palju mõjutab tööd Julgeolekunõukogus see, et valitsus on küll ühtne meeskond, aga viimasel ajal suhted presidendiga liiga soojad ei ole?» küsis Meelis Atonen asjaolu kohta, et lisaks täidesaatvale võimule esindab Eestit ÜROs ka president.