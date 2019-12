Kui Mati Vetevool kolm nädalat tagasi kalaskandaali avanud «Pealtnägija» loos kiitis, et tema sööb oma tehase kala iga päev ja polegi surnud, tundus see mulle lihtsalt natuke kohatu. Kui maaeluminister Järvik sama loosungiga mõned päevad hiljem terve meedia üle ujutas, siis mul kihvatas.

Viibisin hiljuti ühe vana hea sõbraga mõne päeva Eestist eemal. Pühendunud hambaarst, kelle puhul ma ei mäleta, et poliitika oleks talle varem karvavõrdki korda läinud, päevad otsa nüüd ainult sellest jauraski. Et kuidas ikka nii, et mis nüüd saab ja millega see kõik lõpeb!