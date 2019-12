Aasta mõjutajad Eestis on onu Heinod poliitikas, leidis Poliitikaguru toimetus ehk Andreas Kaju, Tõnu Runnel, Erik Moora, Keit Kasemets ja Tõnis Leht Kuku raadio saates «Poliitikaguru». Kuidas peaks aga ülejäänud ühiskond nende käitumisele vastama?

«Mulle tundub, et meie onu Heino tiitel on isegi liiga pehme ja armas ja peadpaitav, sest kui meenutame originaalset Tujurikkuja onu Heinot, [...], siis see tegelikult oli väljasurev liik. Peo hing, kuigi robustne ja perversne, aga oma olemuselt kahjutu loom või olend. Aga praegu see, mis on olnud retoorika robustsemaks muutumise mõju, on ühiskonnas olnud kahjuliku märgiga, mitte lihtsalt naljakas,» ütles Tõnis Leht.

«Võtame laiema vaate. Eesti ei ole selles mures üksinda,» tõdes Andreas Kaju. «Auditooriumid premeerivad niinimetatud otsekohest kõnet paljudes jurisdiktsioonides, paljudel poliitilistel turgudel, paljudes meediaruumides täna eriti hästi. Nii-öelda otsekoheseks muutumine ehk ma räägin seda, mida ma arvan, mis enamasti tähendabki keelerikkuse avaldamist, jämeduste kasutamist ja oma algeliste ja algsete impulsside väljakommunikeerimist, mida normaalne inimese pärast keskkoolis ja kõrgkoolis käimist enam endale ei luba.»

Kaju sõnul on sellise käitumise premeerimisel oma osa meediainimestel, kes õigustavad väljaütlemiste kajastamist seisukohaga, et need inimesed esindavad vaikivat osa ühiskonnast, kellel seni pole olnud häält. «Kõik need tüübid õpivad üksteise pealt, sest nad näevad, et need printsiibid, mille järgi meediaruum ja poliitiline ruum toimivad ning millist käitumist premeeritakse tähelepanu ja häältega ning millist käitumist ei premeerita, need on täpselt ühesugused igal pool.»

Probleemiks on tsensuuri puudumine ning selle all ei mõtle Kaju mitte riiklikke tsensoreid, vaid seda, et puudub filter poliitilise otsekõne ja auditooriumi vahel.