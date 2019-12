Jüri Ratas on esimene valitsusjuht, kes loobub osalemast vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtul. Võib arvata, et otsus tehti emotsiooni pealt, aga peaministri ja presidendi vastasseis takistab tõsiselt võtta üleskutseid sidusama ühiskonna loomiseks, kritiseerisid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Urmas Jaagant Kuku Raadio saates «Keskpäevatund».

Jüri Ratas avaldas eile, et perekondlikel põhjustel ei kavatse ta minna 24. veebruaril presidendi Kersti Kaljulaidi vastuvõtule Viljandis.

Priit Hõbemägi nentis, et kuigi võib aru saada, et väikelastega peres on vähe päevi, mil saab koos puhkamas käia, on Ratase samm sümboolne žest. «Vabariigi aastapäev on pidude pidu Eestimaal ja kui sinna peaminister ei lähe, et presidendiga kohtuda, siis see on tugev märk.»

Ainar Ruusaar nõustus, et Ratas ei saa olla unustanud, et ta on ka 24. veebruaril valitsusjuht ning peaministri ja riigipea suhe ei ole seesama kui tavalise kodaniku ja presidendi suhe.

Valitsuse üheteistkümne kuu jooksul on vast olnud teisigi hetki, kus pere nimel oleks saanud peaministri plaane muuta, arutles Urmas Jaagant. «See on üritus, kus on seisus kohustab olukord.» Jaagant ütles, et tal on raske näha, mis head tulemust selle signaaliga tahetakse saavutada.

«Kui see [otsus] on tehtud emotsiooni pealt, siis see on väga halb, aga kui ei ole, siis peaks selle taga olema kaalutlused. Kas Keskerakonna valijad nüüd justkui hindaksid sellist sammu väga heaks või on vaja seda koalitsioonipartneritega ühtsuse hoidmiseks... Ma ei kujuta ette.» Jääb mulje, et Ratase otsus oli ajendatud trotsist presidendi vastu, kirjeldas Jaagant.

«Laiem taust on, et väga keeruline on suhtuda tõsiselt juhtivate poliitikute üleskutsetesse saavutada üksmeel, olla ühtne, valida ühine eesmärk. Samal ajal kui me näeme, et ise üheskoos midagi teha ei taheta ja pigem tiritakse nagu luik, haug ja vähk igaüks erinevasse suunda,» kritiseeris Hõbemägi. Ta tõi näiteid president Kaljulaidi etteheidetest valitsusele, millel on olnud osa peaministri ja presidendi vahelise vastasseisu tekkimisel.