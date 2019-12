Eelmisel nädalal tagandas kolmandat korda ajaloos Kongressi Esindajatekoda Ühendriikide presidendi, kuid pole näha, et Senat otsust toetaks. Nüüd proovivad demokraadid Senatis hääletusega venitada, et kallutada avalikku arvamust Trumpi vastu, hindasid Lauri Almann ja Kalev Stoicescu Kuku Raadio saates «Välismääraja».

USA poliitika eksperdi Lauri Almanni sõnul on Nancy Pelosi huvides näidata, et ka Senati protsess Trumpi tagandamiseks on kallutatud ja seetõttu asi venib. Esindajatekoja spiiker Pelosi (demokraat) proovis tagandamisprotsessi mängureegleid kokku leppida Senati enamuse juhi Mitch McConnelliga (vabariiklane), aga McConnelli vastuseisu tõttu see ei õnnestunud.

Selle poolest erineb praegune protsess Bill Clintoni tagandamisest Kongressis, kus kogu afäär oli küll politiseeritud, kuid nii demokraadid kui vabariiklased olid jõudnud üksmeelele, milliste reeglite all nad tegutsevad. See on kaasa toonud olukorra, kus Pelosi rõhutab, et ta ei taha tagandamist politiseerida, aga vabariiklased ei jäta talle muud võimalust, McConnell aga ütleb vastu, et kogu protsessi politiseeritus ei jäta talle muud võimalust, kui olla erapoolik.

Vastastikuste süüdistamiste egiidi all ei ole näha, et Senatis Trumpi tagandamine läbi läheks, sest tagandamise toetajatel on absoluutse enamuse saavutamiseks mitukümmend häält puudu. Kongressis hääletati rangelt parteiliini mööda ning vaevalt, et Senatis teistmoodi saab olema.

Vabariiklased soovivad näidata, et tagandamishääletuse tulek Senatisse, sest demokraadid on paanikas ja ei julge seda lauale tõsta. Almann arvab, et Pelosi loodab, et iga öö, mil Trump avaldab oma järgmise kontrollimatu tviidi, on lõpuks demokraatide kasuks. Mäng käib selle väikse valijaskonna nimel, kes 2020. aasta presidendivalimistel võtmeosariikides tulemuse otsustab.

Nancy Pelosi ja demokraatide põhisõnum on, et nemad tahavad õiglast kohtupidamist, lisas Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu. «Kaks lihtsat selget sõna, mis kajavad nii USA meedias kui ka USA valijate seas.»

Kui tagandamiseks on vaja absoluutset enamust, siis tunnistajate väljakutsumiseks lihthäälteenamust. Selle jaoks on demokraatidel ja kahel sõltumatul senaatoril vaja vaid nelja lisahäält, mille saavutamine on palju kergem. Alamkoda ei saanud välja kutsuda mitut inimest Trumpi lähikonnast, mille jaoks on demokraatidel nüüd uus lootus.

Kogu Ukraina-afääri juures on peamiseks küsimuseks, mis pani Donald Trumpi ikkagi survestama Ukraina valitsust, et nad hakkasid Joe Bideni poja Hunter Bideni kohta musta materjali koguma. Almanni arvates oli selleks Trumpi paanika Joe Bideni suhtes, kes on tõusnud demokraatide favoriidiks tulevatel presidendivalimistel. Bideni positsioon Demokraatliku partei kandidaadina ei ole veel otsustatud, aga Trumpi sekkumine on tema šansse tõstnud.

Stoicescu sõnul oli tegemist Trumpi veendumusega, et talle on kõik lubatud, sest süvariik teeb seda nagunii.